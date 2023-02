Tottenham | intervento Conte | “Grazie per i messaggi | tutto è andato bene”

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Antonioè stato operato questa mattina a seguito di una diagnosi di colecistite. Ilha pubblicato anche un comunicato ufficiale in cui afferma: “Antoniosi è recentemente ammalato con forti dolori addominali. A seguito di una diagnosi di colecistite, oggi sarà sottoposto a unchirurgico per l’asportazione della cistifellea e tornerà dopo un periodo di convalescenza. Il Club gli augura ogni”. L’allenatore italiano nel frattempo ha postato una storia su Instagram per ringraziare tutte le persone che gli sono state vicino: “per i vostri amorevoli, il mioe mi sento già meglio. Adesso è il momento di recuperare, non vedo l’ora di tornare in ...

