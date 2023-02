(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Lo hanno freddato come avviene in un agguato riservato ai criminali. I due killer sono arrivati su uno scooter, coperti da un casco integrale, proprio davanti al luogo dove la comitiva di quattro ...

A terra, riverso nel sangue che usciva dalla fronte, è rimasto il corpo del 18enneBricca, studente in un istituto professionale della zona. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza, al ...a 18 anni, Procura non crede all'errore di persona: si indaga sulla guerra tra bande Trovati morti in casa a Cadice: una vittima è italiana, ipotesi femminicidio - suicidio Ragazza di ...

Thomas ucciso a 18 anni, la Procura non crede all'errore di persona: si indaga sulla guerra tra bande leggo.it

Colpito per uno scambio di persona, emerge una nuova pista nell ... AGI - Agenzia Italia

Spari ad Alatri, centrato alla testa un 18enne: è in fin di vita. Un'amica: "Colpito per sbaglio" RaiNews

Thomas Bricca lotta tra la vita e la morte: le sue condizioni, gli scontri tra bande e l'ipotesi scambio di persona Today.it

Ragazza di 25 anni trovata morta all'università: giallo a Milano. «Era impiccata con una sciarpa alla porta de leggo.it

Lo hanno freddato come avviene in un agguato riservato ai criminali. I due killer sono arrivati su uno scooter, coperti da un casco integrale, proprio davanti al luogo dove la comitiva di ...Continuano le indagini sulla sparatoria ad Alatri, in cui è rimasto gravemente ferito da un colpo alla testa il 18enne Thomas Bricca ...