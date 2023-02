Thomas Bricca | un uomo degli Spada ingaggiato per sparare Due fratelli in caserma | «Non c?entriamo»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) «Sappiamo che ci state cercando ma noi non c?entriamo nulla con questa storia». Due uomini di Alatri, anzi due, si sono presentati dai carabinieri in compagnia di un...

Forse c'è una svolta nelle indagini per l'omicidio del 18enne di Alatri: due fratelli sono stati interrogati per ore dai carabinieri e per l'intera notte i due hanno risposto alle domande degli inquirenti. Da quanto si apprende i due sarebbero stati '...

L'agguato ad Alatri, c'è la svolta. Due persone in caserma - Cronaca Agenzia ANSA

Thomas Bricca, due fratelli si presentano ai carabinieri: “Sappiamo che ci state cercando” Il Fatto Quotidiano

Thomas Bricca, la caccia al killer e la pista che porta agli Spada Repubblica Roma

Chi sono i due fratelli interrogati per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri: «Quel colpo non era per lui» Open

Thomas Bricca è morto. Il ragazzo era stato ferito nell'agguato di Alatri: si indaga per omicidio, due fratelli interrogati Corriere Roma

Sono proseguiti fino a notte fonda gli interrogatori nei confronti delle due persone che si sono presentate ai carabinieri di Alatri in merito all’indagine sull’agguato avvenuto lunedì sera nel centro ...Thomas Bricca è stato dichiarato morto la mattina di mercoledì dopo due giorni di agonia. Nel frattempo una vasta operazione di polizia ha passato al setaccio la zona del cosiddetto "Casermone", ...