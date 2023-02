Thomas Bricca ucciso | due uomini in caserma | interrogati per l' agguato mortale al 18enne

Due persone sono nella caserma dei carabinieri in merito all' agguato costato la vita al 18ennead Alatri. Secondo quanto si apprende dagli inquirenti i due sono sotto interrogatorio. Nessuno si sarebbe comunque costituito. Non si esclude possa trattarsi degli autori dell'agguato ...L'indagine sull'agguato di Alatri, costato la vita al 19enne, è ad una svolta. Due persone sono in caserma dai carabinieri e stanno per essere ascoltati sulla sparatoria di lunedì sera, quando in due con il volto coperto hanno aperto il fuoco da ...

L'agguato ad Alatri, c'è la svolta. Due persone in caserma - Cronaca Agenzia ANSA

Alatri, due fratelli sotto interrogatorio per la morte di Thomas Bricca TGLA7

Alatri, il padre di Thomas Bricca: «Era solo una lite tra ragazzini, poi hanno assoldato un killer. Non li perdonerò mai» Corriere Roma

Alatri, Thomas Bricca è clinicamente morto: è in coma irreversibile, era stato ferito alla testa in un agguato Virgilio Notizie

Thomas Bricca, due fratelli si presentano ai carabinieri: “Sappiamo che ci state cercando” Il Fatto Quotidiano

Chi era Thomas Bricca, il ragazzo di 18 anni ucciso ad Alatri Per la mamma «un ragazzo tranquillo, una persona pacifica». Thomas frequentava la classe quarta all’istituto tecnico Pertini… Leggi ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...