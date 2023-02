Thomas Bricca ucciso ad ad Alatri | si stringe il cerchio sui sospettati | coinvolte persone di etnia Rom

Arma che quasi sicuramente è a tamburo, non essendo stati trovati bossoli, mentre non si trova nemmeno il proiettile che ha trapassato il cranio di. Resta da stabilire se lo sparo sia stato ...LE REAZIONI Poche le reazioni a caldo in città, come sottolineato da più parti e soprattutto dalla preside dell'IIS Pertini (la scuola dima anche di Emanuele Morganti), 'Questo è il momento ...

Si stringe il cerchio su chi potrebbe aver partecipato alle risse e poi essere tornato ad Alatri per vendicarsi di quanto era accaduto. Gli investigatori che stanno lavorando al caso di Thomas Bricca ...Lo sguardo da duro, da sfoggiare all'occorrenza, per non sentirsi escluso da quel gruppo con cui aveva iniziato ad uscire da tempo e che negli ultimi tre giorni era rimasto invischiato in uno ...