Thomas Bricca è morto | coma irreversibile | «Assenza di attività cerebrale» Si stringe il cerchio sui sospettati | coinvolte persone di etnia Rom

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Siilsu chi potrebbe aver partecipato alle risse e poi essere tornato ad Alatri per vendicarsi di quanto era accaduto. Gli investigatori che stanno lavorando al caso di...

è clinicamente morto . Il 18enne di Alatri, ricoverato all'ospedale San Camillo di Roma dopo essere stato ferito alla testa da un colpo di pistola, non si sveglierà. I sanitari hanno ...Ci sono alcuni sospettati nell'ambito delle indagini sull'agguato di due giorni fa ad Alatri di cui è stato vittima il 18enne, colpito da un colpo di pistola in testa. Secondo quanto si apprende, presto potrebbe arriva una svolta nelle indagini. Secondo quanto si apprende i sospetti dei carabinieri di Alatri si ...

Agguato ad Alatri, Thomas Bricca in coma irreversibile - Cronaca Agenzia ANSA

Alatri, il padre di Thomas Bricca: «Era solo una lite tra ragazzini, poi hanno assoldato un killer. Non li perdonerò mai» Corriere Roma

Thomas Bricca è clinicamente morto. Il ragazzo era stato ferito nell'agguato di Alatri Corriere Roma

Chi ha sparato a Thomas Bricca: quattro ricercati dopo la sparatoria di Alatri Open

Agguato di Alatri: è morto Thomas Bricca. Quattro i sospettati della sparatoria. Il procuratore: "L'obiettivo… Repubblica Roma

Gli investigatori che stanno lavorando al caso di Thomas Bricca hanno dei sospettati, un paio come anticipato dal Messaggero risultano irreperibili, altri sarebbero già stati ascoltati dai carabinieri ...Thomas Bricca non ce l’ha fatta: il 18enne colpito da un proiettile alla testa ad Alatri, in provincia di Frosinone, è clinicamente morto: lo hanno comunicato i medici dell’ospedale San Camillo dove ...