Thomas Bricca | due uomini in caserma a Frosinone | interrogati per l' omicidio

Due fratelli residenti a Frosinone sono sotto interrogatorio presso la caserma dei Carabinieri in merito all'agguato a colpi di pistola che ha ucciso il 18ennedi Alatri. I due vengono ascoltati dal magistrato Rossella Ricca. Le ultime flebili speranze per il 18enne erano svanite poche ore fa. Le condizioni del ragazzo, ferito in testa da un ...I due vengono ascoltati dal magistrato Ricca in merito all'agguato a colpi di pistola nel quale è stato ucciso il 18enne. Le condizioni del giovane Intanto le flebili speranze di ieri ...

Potrebbero essere vicine a una svolta le indagini sull'omicidio di Thomas Bricca, il 18enne colpito da un proiettile alla testa sparato da uno scooter lunedì sera nel centro di Alatri, nel Frusinate.Thomas Bricca, il 18enne ferito nel tardo pomeriggio di lunedì da un proiettile esploso da due uomini in sella a un motorino nel centro di Alatri, è clinicamente morto. Lo rende noto l'ospedale San Ca ...