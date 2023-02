The O.C. - Il creatore della serie rivela perchè Ryan e Summer non hanno mai fatto coppia

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Josh Schwartz,di The O.C. (una dellepiù viste e discusse di sempre) ha finalmente spiegatonon siano mai diventati una. Uscita per la prima volta nel 2003 The O.C. è diventata nel corso degli anni una dellepiù discusse di sempre, lanciando la carriera di attori come Ben McKenzie, Misha Barton e Adam Brody, all'epoca giovanissimi. Lo show hasognare milioni di fan per via delle relazioni tra i personaggi, ma in molti avrebbero voluto vedere su schermo laformata da(Ben McKenzie) e(Rachel Bilson). A spiegareciò non sia mai avvenuto ci ha pensato Josh Schwarts, ideatore di The O.C., ai microfoni del ...