The Crown | Helena Bonham Carter | Ora che la serie è arrivata al presente | è opportuno che si interrompa

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) L'interprete di Thenon pensa che laNetflix dovrebbe proseguire ora che si avvicina ai fatti delè apparsa in due stagioni di The, ma ora che il dramma di Netflix si avvicina al, l'attrice sente che lanon dovrebbe continuare. Nello showha interpretato la principessa Margaret, contessa di Snowdon e sorella della Regina Elisabetta. Recentemente gli è stato chiesto di commentare il libro del principe Harry, l'autobiografia Spare - il minore. "Non voglio davvero intervenire in tutto questo. È complicato e verrebbe estrapolato dal ...