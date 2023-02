The Boogeyman | il trailer italiano del film tratto da Stephen King

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) I 20th Century Studios hanno pubblicato il primoufficiale di The, un horror-thriller nato dalla mente dell’autore di best-sellerche arriverà il 1° giugno 2023 nelle sale cinematografiche italiane, distribuito da The Walt Disney Company Italia. La sinossi del nuovoispirato ad un progetto partorito dalla mente direcita: “La liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer sono sconvolte dalla recente morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il proprio dolore. Quando un paziente disperato si presenta inaspettatamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una terrificante entità soprannaturale che va a caccia di ...