The Authority potrebbe essere il film più violento del nuovo DC Universe

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Tra i numerosi progetti annunciati ieri sera da James Gunn c'è stato uno in particolare che ha colto di sorpresa i fan: The, un team di supereroi più cupo edel solito. Durante la presentazione delcorso del DCJames Gunn ha annunciato con entusiasmo unsu The, una squadra di supereroi cupa e violenta vista nella serie a fumetti Stormwatch. Un annuncio che in pochi avrebbero predetto. "The. Che dire, si tratta di uno dei miei progetti preferiti. Ci sto lavorando duramente con uno sceneggiatore e stiamo mappando assieme la storia da raccontare. Si tratta di unmolto grande e non so quanti di voi siano familiari con The. Sono una squadra di supereroi molto diversa ...

: i personaggi di WildStorm si uniranno al DCU mentre i membri diprendono in mano la situazione per fare ciò che ritengono giusto.Brave andBold è ispirato alla ...... dicendo che: In base a quello che sappiamo, al momento James Gunn è coinvolto in 3 progetti: Superman: Legacy (atteso per luglio 2015),e Creature Commandos .

"The Authority": James Gunn annuncia un film crossover ambientato ... Comics Universe

The Authority potrebbe essere il film più violento del nuovo DC ... Movieplayer

The Authority: Annunciato il film DC sul gruppo di eroi della Wildstorm Nerdmovieproductions

Diga di Genova, il Tar all’Authority: “Pubblicate il progetto” The MediTelegraph

James Gunn annuncia il nuovo universo DC: Ecco i film e le serie Nerdmovieproductions

Petra, Feb. 1 (Petra) -- The city of Petra witnessed a spike in tourist numbers by 147 percent in January, breaking records compared to ...- Australia's Sam Kerr (20) scores against Sweden's Nathalie Bjorn (14) during their women's friendly soccer match in Melbourne, Australia, Nov. 12, 2022. Australia's opening Women's World Cup match ...