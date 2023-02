Terrore in gioielleria a Roma | ‘Questa è una rapina’ e puntano la pistola in faccia alla titolare Caccia ai banditi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Sono stati i primi “clienti” a entrare nelladi via delle Albizzie, al civico 53, a, nella zona di Centocelle. Hanno atteso che laalzasse le serrande e, alle 8:52, hanno varcato la soglia del negozio, fingendosi interessati all’acquisto di alcuni monili. Ma il loro intento era tutt’altro. La rapina A entrare nelladue donne e un uomo, dall’aria tranquilla. I tre hanno iniziato a guardare le vetrine per qualche secondo, poi hanno chiedo di vedere più da vicino un anello di grande valore. Quando lal’ha tolto dvetrina blindata, i tre finti clienti si sono rivelati per quello che erano veramente: rapinatori. Hanno estratto unae l’hanno puntata contro la, costringendola a consegnare il ...

Cinque minuti di. Quelli raccontati da Michele Babbo , il dipendente dellaRanieri, fatto inginocchiare e minacciato con una pistola infilata in bocca.Nellasono stati vissuti due minuti di. GUARDA IL VIDEO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Rapina nella ...

L'AQUILA, RAPINA IN UNA GIOIELLERIA Cronache TV

Bandito armato di pistola rapina gioielleria, terrore a Sala Consilina Ottopagine

Armati rapinano la gioielleria, terrore al centro commerciale Mongolfiera Leccenews24

Spari e terrore in gioielleria, rapinatori entrano dalle fogne e chiudono fuori proprietario e vigilantes Il Riformista