Terna | al via l' iter per il nuovo cavo sottomarino tra Abruzzo e Marche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – E' stato avviato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'Adriatic Link, ilelettrodottoin corrente continua, che collegherà, per il qualeinvestirà oltre 1 miliardo di euro coinvolgendo circa 120 imprese tra dirette e indotto.“L'opera consentirà di incrementare di circa 1000 MW la capacità di scambio tra le zone Centro-Sud e Centro-Nord del Paese, aumentando la sicurezza, l'efficienza e la resilienza dell'intera rete elettrica di trasmissione nazionale – si legge in una nota -. L'Adriatic Link, opera inserita danel Piano di Sviluppo del 2018, è un progetto all'avanguardia dal punto di vista tecnologico e ambientale. L'elettrodotto ‘invisibilè, ...

