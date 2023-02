Tennis | Wta Lione | esordio vincente per Paolini

(Di mercoledì 1 febbraio 2023), 1 feb. - (Adnkronos) - Jasminesupera il primo turno del torneo Wta di(veloce indoor, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 66 del mondo, supera la spagnola Rebeka Masarova, numero 100 del ranking Wta, con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 14 minuti.

La 27enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.66, lo scorso anno arrivata nei quarti (sconfitta dall'ucraina Yastremska), ha battuto al primo turno per 6 - 3 6 - 2, in un'ora ed undici minuti, la

La toscana ha superato all'esordio in due set Masarova e ora sfiderà Andreeva LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Esordio convincente per Jasmine ...Parte col piede giusto l’avventura di Jasmine Paolini al WTA di Lione. Nel primo turno del torneo, l’azzurra batte Rebeka Masarova con il punteggio di 6-3, 6-2 in 1h e 14'. La russa era arrivata al pr ...