Tennis | WTA Hua Hin 2023 | le cinesi Zhu e Wang ai quarti Avanti anche Zidansek e Tsurenko

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Si conoscono le prime qualificate per idi finale del torneo WTA di Hua Hin (Thailandia). Una giornata particolarmente positiva per ilcinese, viste le vittorie di Xinyue Lin Zhu. La prima ha superato con un duplice 6-3 la svedese Mirjam Bjorklund, mentre Zhu ha battuto la sudcoreana Su Jeong Jang in due combattuti set con il punteggio di 6-4 7-6. Proprio Zhu conosce già l’avversaria deidi finale. Si tratta della slovena Tamara. La numero 132 del mondo ha superato la ceca Linda Fruhvirtova, ottava testa di serie, in tre set per 6-3 4-6 7-6 dopo tre ore di grandissima battaglia.l’ultimo match della giornata è stato combattuto e si è chiuso al terzo set. L’ucraina Lesiaha superato la russa Anna Kalinskaya per 6-0 6-7 ...

Si è conclusa anche la terza giornata di incontri a Hua Hin , in Thailandia, dove è in corso di svolgimento il torneo250 . Nel primo match di mercoledì la cinese Lin Zhu si è sbarazzata in due set della sudcoreana Jang Su - Jeong mediante il punteggio di 6 - 4 7 - 6(6). Ai quarti di finale l'atleta asiatica ...Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di giovedì 2 febbraio del torneoLione 2023 con in campo sul cemento francese anche Jasmine Paolini per il suo match di secondo turno contro Andreeva. Impegno non impossibile per la toscana, che cerca dunque l'approdo ai quarti. ...

Tennis, Wta di Lione: Paolini approda agli ottavi Virgilio Sport

Tennis: Aryna Sabalenka, chi è la tigre del circuito WTA Virgilio Sport

Tennis: Wta Lione, esordio vincente per Paolini Affaritaliani.it

Montepremi dei tornei di tennis: tutto sui circuiti ATP e WTA Virgilio Sport

Tennis: Wta. Sabalenka alle spalle di Swiatek, Trevisan al 25° posto Tiscali

Il resoconto della quinta giornata del WTA 250 di Hua Hin con colpi di scena e pronostici rispettati nel torneo thailandese ...Lione, 1 feb. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini supera il primo turno del torneo Wta di Lione (veloce indoor, montepremi 250.000 dollari). L'azzurra, numero 66 del mondo, supera la spagnola Rebeka Masar ...