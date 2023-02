Tennis | Torneo Lione Esordio convincente per l' azzurra Paolini

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) La toscana ha superato all'in due set Masarova e ora sfiderà Andreeva(FRANCIA) -per Jasmine, l'unicaal via nel tabellone principale dell'"Open 6eme ...

Questomi piace, è ben organizzato e per questo qui gioco sempre bene". Domani, al secondo turno, Paolini troverà dall'altra parte della rete la russa Erika Andreeva, n.134 del ranking, ...... poiché ogniATP, WTA e i quattro Slam hanno un approccio diverso di condivisione dei dati , anche se tutti questi arrivano in tempo reale. Ad esempio,Australia ha ideato un'...

La toscana ha superato all'esordio in due set Masarova e ora sfiderà Andreeva LIONE (FRANCIA) (ITALPRESS) - Esordio convincente per Jasmine ...Prende forma la mini-stagione in Medio Oriente del circuito WTA. Si parte il 6 febbraio con il Mubadala Abu Dhabi Open, WTA 500 in programma dal 6 ...