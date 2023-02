Tennis | Novak Djokovic costretto a saltare Indian Wells e Miami | ma potrà giocare gli US Open

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Arrivano novità importanti dagli Stati Uniti per il numero uno del ranking ATPgli ultimi US(e tutti gli altri tornei del 2022 sul suolo americano) per via dell’obbligo vaccinale imposto dal governo a stelle e strisce. Il presidente statunitense Joe Biden firmerà infatti il prossimo 11 maggio la dichiarazione che sancisce la fine dell’emergenza sanitaria contro il Covid-19. L’impossibilità di accedere al Paese senza essere vaccinati è stata prorogata dunque di un mese, ma il governo degli USA ha specificato che questa sarà l’ultima misura d’emergenza legata al Coronavirus. Una notizia che estromette di fatto Nole dai Masters 1000 di(per il secondo anno di seguito), che si svolgeranno ...