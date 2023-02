Tennis | il manager di Nick Kyrgios racconta la sua operazione | “Pronto a tornare già a marzo più forte di prima”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)era uno dei giocatori più attesi in vista dell’Australian Open 2023 e non solo perchè era il beniamino del pubblico di casa. L’australiano, infatti, voleva confermare come la finale di Wimbledon (persa poi contro chi a Melbourne ha vinto, ovvero il solito Novak Djokovic) non fosse un caso, ma dovesse rappresentare l’avvio della sua nuova carriera. Un infortunio al ginocchio, invece, ha costretto il nativo di Canberra a saltare il primo Major della stagione ed a sottoporsi ad unachirurgica. Com’è andato l’intervento lodirettamente il suo, Daniel Horsfall: “Il team di lavoro è molto soddisfatto di come sono andate le cose ed il suo decorso. L’intervento è andato alla grande, ad essere onesti non avremmo potuto chiedere un risultato migliore. Siamo tutti ...