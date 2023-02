Tennis | Australian Open Djokovic in campo con strappo muscolare da 3 cm

Craig Tiley, direttore degliOpen, rivela l'entità dell'infortunio sofferto da Novak Djokovic a Melbourne e che comunque non ha impedito al serbo di vincere il suo 22esimo Slam. "Ho visto ...Craig Tiley , Ceo diAustralia e direttore dell'Open, ha parlato delle condizioni di Novak Djokovic , svelando un clamoroso retroscena durante lo show Sportsday: ' Nole ha giocato con uno strappo ...

Australian Open - Djokovic: “È stata la sfida più grande, è la vittoria più bella della mia vita” Eurosport IT

Alert dall'Australia: il vento dell'Est soffia forte sul mondo del tennis La Gazzetta dello Sport

Australian Open, Djokovic: tra complimenti di Federer e questioni famigliari Tennis Fever

Tennis, chi è la vincitrice degli Australian Open Aryna Sabalenka 361 Magazine

Lo rivela il direttore del torneo, Craig Tiley MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - Dietro quella vistosa fasciatura alla coscia sinistra che lo ha ...Dopo la brutta esperienza di questi mesi in detenzione, Boris Becker è tornato a dedicarsi al tennis lavorando per 'Eurosport Germania' in occasione degli Australian Open. L'ex campione tedesco, che i ...