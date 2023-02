Tenerife | Marcora ai quarti | fuori Passaro

Roberto(683) si è qualificato per i quarti di finale del challenger di(73.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 16 75 63 l'argentino Santiago Rodriguez Taverna (275). Francesco ......10 azzurri impegnati al primo turno del challenger di(73.000 $ di montepremi sul cemento) si chiude con un bilancio di 4 vittorie e 6 sconfitte . A Franceco Passaro si sono aggiunti,...

Da Tenerife: Il resoconto di giornata con il programma di domani ... LiveTennis.it

Tenerife: avanti Marcora, Bonadio, Arnaldi e Brancaccio Tiscali

Challenger Tenerife 2, Mochizuki e la nuova collaborazione con ... TennisItaliano.it

Tennis: LIVE “Le battute del Ballerini”: A Tenerife avanti il”quartetto ... FirenzeViolaSuperSport Live

Challenger Tenerife 2: Passaro e Arnaldi guidano l'entry list ... TennisItaliano.it

Roberto Marcora (683) si è qualificato per i quarti di finale del challenger di Tenerife (73.000 $ di montepremi sul cemento) battendo per 16 75 63 ...Tenerife 2 Ch R2: In *0-3 15-0 to 15-15, there was sth from the umpire to Marcora right after he got run over (I need help from Spanish-speaking moots for this). Was that on he only won 8 pts