Tebas | «La Premier è un campionato basato sulle perdite I club sono economicamente drogati»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il riferimento di, non così velato, è alla campagna acquisti del Chelsea. Illondinese ha speso in maniera quasi impazzita a destra e a manca. Ha preso dall’Ucraina, ma anche dal Portogallo, dalla Germania, dalla Francia. Dai numeri forniti da Calcio & Finanza, inil totale dei trasferimenti registra un investimento di circa 820 milioni di euro. Dopo ilinglese, quello più spendaccione è la Ligue 1 con “soli” 124,9 milioni di euro spesi in questa finestra di mercato. Un abisso fra lae la Ligue 1, con la Liga che registra una spesa di “appena” 31,88 milioni.non ci sta e su Twitter si scaglia contro iinglesi : «Si legge, la “forza” della @league, ma non è così, è una competizione basata ...

Uno scenario che non è piaciuto affatto al presidente della Liga Javier, che sui social ha criticato il campionato inglese: ' Si legge, la 'forza' dellaLeague, ma non è così, è una ...

Premier League clubs spent a record £815 million ($1 billion) in a frantic January transfer window -- nearly double the previous highest figure, according to sports finance experts Deloitte.