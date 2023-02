Tebas | «Non è vero quello che si legge | della forza della Premier | vi spiego perché»

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Javier, presidente de La Liga, ha parlato degli ultimi acquistiLeague in questo mercato di gennaio Javier, presidente de La Liga, ha parlato degli ultimi acquistiLeague in questo mercato di gennaio. PAROLE – «Non èche si: è una competizione basata su perdite milionarie delle società, la maggior parte dei club sono economicamente dopati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

A criticare l'atteggiamento della Premier League ci ha pensato Javier, numero uno della Liga che ha sentenziato: " Si legge della forza della Premier League, maè così. E' una competizione ...Il Chelsea usa una scappatoia delle nuove regole Uefa: spalma le spese su contratti fino a 8 anni. Daalla Germanial'ha presa bene nessuno UEFA president Aleksander Ceferin (L) and Chelsea's US owner Todd Boehly (R) attend the UEFA Champions League Group E football match between Dinamo ...

Il presidente della Liga, Tebas: "Forza della Premier League No, sono club economicamente dopati" RaiNews

Tebas:«La Premier è un campionato basato sulle perdite. I club ... IlNapolista

Il duro attacco di Tebas alla Premier League: ecco le sue parole Corriere dello Sport

Tebas sul razzismo: «Incoraggiamo i club ad accompagnarci anche ... IlNapolista

Ancelotti attacca: "Calendario fitto Se i giocatori non riposano bisogna cambiare" Corriere dello Sport

La Premier League, ancora una volta, si conferma il campionato più virtuoso dal punto di vista economico. Solo il Chelsea, con 326 milioni di euro ha investito più di Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue ...Il numero uno del calcio spagnolo punta il dito contro quella che appare la netta superiorità economica della massima serie inglese: "E' un campionato basato sulle perdite milionarie dei club, ai qual ...