Taranto | avvocati | i due più suffragati | esclusi perché ineleggibili | erano stati riammessi alle elezioni Vincenzo Di Maggio e Paola Antonia Dovvito Ieri insediamento del nuovo consiglio

Sabato scorso le elezioni si sono concluse e sette fra gli aspiranti consiglieri sono stati poi ritenuti ineleggibili. Così sono stati esclusi dal consiglio dell'Ordine deglidiche ieri, nella seduta di insediamento, ha eletto presidente Giovanni Cigliola. Senonché ieri stesso il Consiglio nazionale forense ha pubblicato i provvedimenti risalenti al 27 ...Stamattina si è insediato il nuovo consiglio dell'Ordine deglidi. È scaturito dalle elezioni avvenute sabato. Giovanni Cigliola è stato eletto presidente, Francesco D'Errico vicepresidente. Fabrizio Todaro segretario, Francesca Fischetti ...

Con dodici presenti e nove assenti, tutti quelli della lista «Le Voci del Foro», il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto ieri si è riunito eleggendo cariche ...Da informazioni riservate in nostro possesso apprese in sede romana, nelle prossime ore si assisterà ad un vero colpo di scena, per mettere fine al "teatrino" dell' avvocatura jonica, su cui preferiam ...