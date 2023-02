Tanzania | attrezzature informatiche dall’Italia | cerimonia di consegna con l’ambasciatore Lombardi

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nel quadro del progetto bilaterale che ha come obiettivo il miglioramento del sistema statistico della, si è svolta, il 30 gennaio scorso a Dodoma, ladiufficiale di equipaggiamenti informatici e mobili al National Bureau of Statistics (NBS) della. L’evento ha visto la partecipazione della già Speaker del Parlamento e Commissaria per il Censimento 2022, On. Anne Semamba Makinda. Durante la, che ha visto anche la partecipazione delMarcoe dell’Antenna Aics in, Paolo Razzini, Makinda ha espresso grande apprezzamento per il supporto del Sistema Italia nel settore della statistica, sottolineando il suo valore aggiunto per consentire ai policy-maker di questo Paese di elaborare ...