Swimming Paradise | a Gaeta la traversata di nuoto in acque libere

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)– Per il quinto anno consecutivo,diventerà la capitale delin. Si svolgerà nel weekend compreso tra 8 e 9 luglio, la 5ª edizione di “”, ladi, patrocinata dal Comune di, che offre un mix di natura, sana competizione sportiva e incontro tra generazioni, in una location di straordinaria bellezza, tra Punta Stendardo e la Spiaggia di Serapo: un’emozione blu, vera, viscerale e genuina per tutti coloro che amano il mare. L’iniziativa è stata presentata in Aula Consiliare, alla presenza del Sindaco Cristian Leccese, del Delegato allo Sport Luigi Ridolfi, degli organizzatori Roberto De Gennaro, Domenico Capozio e Salvatore Sciolto, e di un partecipante ...

SWIMMING PARADISE: A GAETA LA 5ª EDIZIONE DELLA ... Latina Tu

Swimming Paradise, presentata la quinta edizione della gara di fondo latinaoggi.eu

Gaeta, al via lo 'Swimming Paradise 2022' gazzettinodelgolfo.it

Swimming Paradise Gaeta 2020, ecco i vincitori (VIDEO) gazzettinodelgolfo.it

Per il quinto anno consecutivo, la città diventerà la capitale del nuoto in acque libere. Gaeta – Per il quinto anno consecutivo, Gaeta diventerà la capitale del nuoto in acque libere. Si svolgerà nel ...