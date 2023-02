Sviluppo rurale in Campania | l’assessore Caputo | 13 mln per ler Pmi agroalimentari | via al bando

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Ancora 13 milioni per l’agricoltura campana, risorse dedicate all’innovazione delle piccole impresedella nostra regione. Manteniamo gli impegni rispettando i tempi dettati dal calendario delle misure Psr varato per la programmazione del periodo transitorio 14/22. Una misura dedicata all’impegno e all’intraprendenza delle giovani generazioni impegnate nel settore agricolo, nella direzione tracciata dal presidente De Luca. Lavoriamo uniti per costruire il futuro dell’agricoltura campana, dando fiducia a chi sceglie di investire sull’innovazione, sulla sostenibilità e sul ricambio generazionale”. A parlare è Nicola, assessore all’Agricoltura della Regione, intervenuto sulla partenza della seconda tornata dei bandi, con la pubblicazione della preinformativa della tipologia di investimento 4.2.2, rivolta al ...