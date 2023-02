Superman & Lois | James Gunn | La serie andrà avanti ancora per un po' '

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)non lasceranno i loro fan molto presto secondo le ultime dichiarazioni die Peter Safran in merito al futuro dellache sta tornare con la sua terza stagione.,laThe CW che tornerà sul piccolo schermo, in America, a partire dal 14 marzo, dovrebbe andareper "una o due stagioni". Questo secondo quanto dichiarato dae Peter Safran a capo dei DC Studios. DC Universe, il nuovoe The Batman 2 tra i progetti annunciati daIl destino diandè stato dunque ...

DC Universe, il nuovoe The Batman 2 tra i progetti annunciati da James Gunn E tra gli annunci di Gunn ha fatto anche la sua comparsa The Batman 2 , che arriverà nelle sale a partire dal 3 ...Gunn e Safran non hanno invece rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla serie Gotham Knights (qui potete dare un'occhiata al trailer di Gotham Knights ) che, come la terza stagione di&...

James Gunn spiega perché potrebbe decidere di non dirigere Superman: Legacy BadTaste.it TV

James Gunn svela i suoi programmi per il DCU (ovvero per Superman, Batman e soci) GQ Italia

James Gunn: "Il nuovo Superman non può essere Henry Cavill" QUOTIDIANO NAZIONALE

Superman, James Gunn su Henry Cavill: 'Mai licenziato perché non l'abbiamo mai ingaggiato' Everyeye Cinema

Superman & Lois non lasceranno i loro fan molto presto secondo le ultime dichiarazioni di James Gunn e Peter Safran in merito al futuro della serie che sta tornare con la sua terza stagione.James Gunn e Peter Safran hanno spiegato cosa uscirà nella prima fase del nuovo DCU, che prevede cinque film e altrettante serie tv ...