Sul 41 bis non si tratta Nordio scarica la grana Cospito sui magistrati

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “Il 41 bis è un elemento normativo nonbile. La possibilità di mutare, in questo momento, questa normativa è inesistente, soprattutto in relazione ai disordini, agli atti vandalici di questi giorni, che purtroppo sono in progressione, perché sono delle forme di intimidazioni davanti alle quali lo Stato deve tenere la massima fermezza”. È quanto oggi ha detto il ministro della Giustizia, Carlo, riferendo alla Camera sul casoe 41 bis. Il ministro della Giustizia, riferendo alla Camera sul caso, ha detto che il 41 bis “è un elemento normativo nonbile” “Il detenuto– ha aggiunto il Guardasigilli – sta attuando uno sciopero della fame, la sua posizione giuridica è estremamente complessa, si trova in questo momento in due ...