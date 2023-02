Striscia sbertuccia Giannini e lo paragona a Tafazzi | “Lui ci censura e La Stampa perde copie”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) “la Notizia” a palle incatenate contro il direttore de La, Massimo. Una guerra mediatica partita da tempo, ma che ieri ha visto il giornalista romano finire nella hit parade dei Nuovi mostri, direttamente al primo posto. LEGGI ANCHE Messina Denaro, ex poliziotto rivela: "Nel 2012 segnalai nomi e luoghi su dove catturarlo. Fui ignorato" Che noia La... il suo prevedibile attacco a La Russa è scontato e banale. Tra fiamma, Benito e pasta alla norma... Per lui un videomontaggio che lo immortala addirittura come, il mitico personaggio di Mai dire gol che si faceva male da solo. E ancora parole al curaro con una chiosa più velenosa che mai. “Solidarietà ai giornalisti de Lache devono sorbirsi un direttore così sgarbato”, hanno detto ...