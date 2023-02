(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Eccoincide sulle buste paga l'ulteriore taglio del cuneo fiscale, per alcune fasce di reddito, deciso dal governo ...

Ecco quanto incide sulle buste paga l'ulteriore taglio del cuneo fiscale, per alcune fasce di reddito, deciso dal governo ...Come detto, sulla cifra più bassa il taglio dell'aliquota sarà maggiore e quindi di tre punti percentuale: IlMessaggero ha calcolato che subassi di 1.200 euro mensili, l'aumento sarà di 36 ...

Stipendi, scattano gli aumenti ma non per tutti. Chi guadagnerà di più Quanto I calcoli QUOTIDIANO NAZIONALE

Scattano tagli al cuneo fiscale, ecco chi avrà un aumento di stipendio L'Ecodelsud.it

Buste paga più pesanti: ecco per chi scattano gli aumenti ilGiornale.it

Stipendi colf e badanti, dal 18 gennaio scattano i maxi aumenti (del 9%): cosa succede Corriere della Sera

Stipendi colf, badanti e babysitter 2023, aumenti di oltre il 9%: ecco ... Tag24

Ecco quanto incide sulle buste paga l'ulteriore taglio del cuneo fiscale, per alcune fasce di reddito, deciso dal governo Meloni ...Ricordiamo che per otto anni non ci sono scatti di carriera. Fino al 2013 esisteva il cosiddetto ... e un nuovo contratto che preveda passaggi di carriera. Al momento lo stipendio dei docenti è poco ...