... venga riconosciuto in secondo grado, invece, responsabile di omicidio volontario per la morte delladi 37 anni. La donna venne trovatacon una sciarpa ad un albero nei giardini di ...La procura farà ricorso contro la sentenza di condanna a sei anni per Marco Venturi , accusato di essere responsabile della morte di Carlotta Benusiglio latrovata, sei anni fa, con una sciarpa a un albero nei giardini di piazza Napoli. L'uomo era stato condannato per "morte come conseguenza di altro reato" ossia le condotte di ...

Stilista impiccata: pm Milano ricorre, 'fu un femminicidio' - Cronaca Agenzia ANSA

Gli elementi «raccolti nel corso delle indagini» sulla «personalità» di Carlotta Benusiglio e sul «suo rapporto con Venturi» escludono «la sussistenza di realistici intenti suicidiari della donna» e r ...Gli elementi "raccolti nel corso delle indagini" sulla "personalità" di Carlotta Benusiglio e sul "suo rapporto con Venturi" escludono "la sussistenza di realistici intenti suicidiari della donna" e r ...