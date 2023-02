Spotify sulle montagne russe

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Aumentano le perdite didopo la crescita eccezionale delle assunzioni durante la pandemia Financial Times, di Anna Nicolau, pag. 9 Le perdite disono aumentate nell’ultimo trimestre, dopo che una serie di assunzioni durante la pandemia ha fatto lievitare i costi del pioniere dello streaming musicale. La perdita del quarto trimestre di 270 milioni di euro è aumentata rispetto ai 39 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre i costi operativi del gruppo sono aumentati del 44%. Daniel Ek, amministratore delegato, ha recentemente ammesso che il gruppo di streaming e media è stato “troppo ambizioso” durante la pandemia, quando le chiusure nelle grandi economie hanno fatto sì che i consumatori trascorressero più tempo online, spingendo le aziende tecnologiche a espandersi in modo aggressivo. Mentre le perdite di ...

... è disponibile sul sito lucysullacultura.com , su Instagram , Facebook , Youtube e. Viene ... ogni mese sarà selezionato un tema centrale che guiderà le discussioni di tutti i contenuti...We Have a Dream, in diretta tutti i martedì seramie pagine YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, in homepage su OM - OptiMagazine e Red Ronnie ...il nostro nuovo brano 'MYSELF' su Youtube e

Su Spotify si può provare ad indovinare il podio di Sanremo 2023: ecco come fare Radio Deejay

Amici 22 la situazione aggiornata su Spotify: Angelina e NDG guidano due diverse classifiche. Recuperano Piccolo G e Cricca All Music Italia

The playlist, la serie sulle origini di Spotify: il servizio streaming che rivoluzionò la musica LaC news24

Il coro del Genoa “Guasto d'amore” sta spopolando su Spotify Social Media Soccer

Wall Street: future in calo (Dj -0,34%), Gm +4,6% e Spotify +8 ... Borsa Italiana

Nasce il 1 febbraio Lucy, una nuova rivista multimediale dedicata alla cultura, alle arti e all'attualità, presieduta da Paolo Benini, diretta da Nicola Lagioia e con la responsabilità editoriale di I ...Ormai le varie teorie sul podio e anche sul vincitore iniziano a prendere piede, e Spotify non vuole restare escluso dai giochi. Infatti la piattaforma streaming permette di partecipare a un gioco ...