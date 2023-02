Spin-off in arrivo per The Good Wife e The Good Fight? I dettagli

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Thee Thehanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore del pubblico. Nelle ultime ore, è emersa una notizia che non potrà non entusiasmare i fan. CBS, infatti, ha deciso di provare a dare un seguito alle storie raccontate. Per ora, è stato ordinato solo l’episodio pilota. La prossima mossa sarà la conseguenza del risultato ottenuto. Stando alle ultime dichiarazioni, la protagonista dovrebbe essere Elsbeth Tascioni, interpretata da Carrie Preston. Il personaggio, famoso per essere uno dei più amati del franchise, dovrà fare del suo meglio per aiutare la polizia di New York. La città, infatti, presenta un tasso di criminalità non indifferente. Le sue ampie competenze in ambito giuridico, come sempre, saranno accompagnate da una personalità spumeggiante e ...