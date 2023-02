spilinga polemica

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Qualche settimana fa, qui su Luce!, avevamo pubblicato l’articolo “Aaa cercansi donne per un posto da assessore. La curiosa vicenda del Comune di”, in cui raccontavamo il fatto che nel piccolo comune calabro l’amministrazione comunale stesse disperatamente cercando una “quota rosa” da inserire al suo interno nel ruolo di assessore. La mentalità non cambia… Tutto ha inizio con le dimissioni rassegnate da un Assessore di sesso femminile in un comune Calabrese e la pubblicazione da parte dell’ente di un “Interpello per manifestazione di interesse alla nomina ad Assessore Esterno da parte di personale di sesso femminile” (in ossequio allo statuto comunale ex art. 24) Leggo il bando, ritengo di avere i requisiti ed invio la mia candidatura corredata di C.V. Ricevo la convocazione per il colloquio in data 27.01.2023, mi presento il giorno indicato. Dopo ...