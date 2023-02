Spezia rivoluzionato dal mercato | tutti i nuovi che sfideranno il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Domenica alle 12:30 ilsfiderà loallo stadio Alberto Picco per continuare la sua leggendaria corsa in Serie A. Gli uomini di Spalletti si troveranno a sfidare una delle squadre che più è stata attiva sul, almeno per quanto riguarda gli standard di questo calcioinvernale italiano.’s Italian head coach Luciano Spalletti looks on prior to the Italian Serie A football match between SSCvsCalcio at Diego Armando Maradona Stadium in Naples on September 10, 2022. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP) (Photo by FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)Luca Gotti infatti non avrà più a disposizione Jakub Kiwior, volato all‘Arsenal per 25 milioni di euro, ma potrà consolarsi con diversi acquisti. Dal difensore ...