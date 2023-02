Spari ad Alatri | definita traiettoria del colpo che ha ferito Thomas

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) (Adnkronos) – Nessun bossolo è stato trovato doveBricca è statoalla testa nel tardo pomeriggio di lunedì mentre si trovava insieme ad alcuni amici al solito punto di ritrovo, sotto alla scalinata di via Liberio, nel centro di. I carabinieri di Frosinone, però, oggi di nuovo impegnati per un sopralluogo con gli esperti balistici, hanno definito laesatta del proiettile, esploso alla fine del parcheggio sottostante alla stradina dove si trovava il 18enne. Quanto ai responsabili che hanno fatto fuoco da uno scooter ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, gli investigatori stanno lavorando su più sospettati. Mancano, però, il modello esatto e la targa dello scooter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

