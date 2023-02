Sparatoria di Alatri | il padre di Thomas Bricca | «Mi avete spezzato il cuore» Emerge un’altra pista

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Nuovi sviluppi adsul caso del 18enne. Il giovane è stato colpito alla testa domenica sera da un proiettile esploso da un individuo giunto in sella ad uno scooter T-Max guidato da un complice.ora lotta tra la vita e la morte su un letto di ospedale. Secondo quanto apprende l’Agi, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo, è attaccato alle macchine ma le funzioni vitali di base sono ancora attive. Il, Paolo, in un post su Facebook ha scritto parole strazianti: «Miil, bastardi tossici. Dio perdona, io no. No».di, è caccia ai due killer Nel piccolo centro del frusinate sconvolto già sei anni fa dalla morte del 20enne ...