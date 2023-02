Sparatoria ad Alatri | ci sono sospettati per il ferimento del 18enne

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Cialcuninell'ambito delle indagini sull'agguato di due giorni fa adcui è stato vittima ilThomas Bricca, colpito da un colpo di pistola in testa. Secondo quanto si apprende, presto potrebbe arrivare una svolta nelle indagini.

- Lotta tra la vita e la morte, Thomas Bricca, il 18enne dicolpito alla testa durante unain ...Testimoni: hanno sbagliato bersaglio Thomas Bricca, chi è il 18enne dellaad: 'Amico di tutti e con la passione per la Roma' REGOLAMENTO DI CONTI . A terra, riverso nel sangue che ...

Alatri (Frosinone), spari davanti a un bar: clinicamente morto un 18enne | Ipotesi maxi rissa tra bande rivali TGCOM

Sparatoria di Alatri, il padre di Thomas: «Hanno assoldato un killer per ucciderlo» ilmessaggero.it

Chi ha sparato a Thomas Bricca: la caccia a due adulti dopo la sparatoria di Alatri Open

Sparatoria ad Alatri, scambio di persona Due adulti introvabili dopo i colpi a Thomas ilmessaggero.it

Sparatoria Alatri, il sopralluogo dei carabinieri. Il sindaco: «Più controlli per dare sicurezza alla città» Corriere TV

Città sgomenta per la seconda volta in cinque anni per un gravissimo fatto di cronaca. Stavolta a pagarne le spese è stato un ragazzo di appena 18 anni, Thomas Bricca… Leggi ...Un regolamento di conti dopo due maxi risse scoppiate nel weekend, ma il giovane forse è vittima di uno scambio di persona ...