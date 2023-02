Sparatoria ad Alatri | ci sono dei sospettati L’ipotesi della guerra tra bande

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Cialcuninell'ambito delle indagini sull'agguato di due giorni fa adcui è stato vittima il 18enne Thomas Bricca, colpito da un colpo di pistola in testa. Secondo quanto si apprende è stata individuata l'esatta traiettoria del colpo che ha ferito Thomas. Nessun bossolo è stato trovato sul luogo dei fatti, sotto alla scalinata di via Liberio, nel centro di. I carabinieri di Frosinone, però, oggi di nuovo impegnati per un sopralluogo con gli esperti balistici, hanno definito la traiettoria esatta del proiettile, esploso alla fine del parcheggio sottostante alla stradina dove si trovava il 18enne. Quanto ai responsabili, che hanno fatto fuoco da uno scooter ripreso dalle telecamere di video sorveglianza, gli investigatori stanno lavorando su più. Mancano, però, il ...