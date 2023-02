Sondaggi politici elettorali oggi 1 febbraio 2023 | cala ancora Fdi | risale la Lega Il M5S stacca di oltre tre punti il Pd

Leggi su tpi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023)Fdi, che deve fare i conti anche con il buon risultato della, mentre il M5S allunga sul Pd: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7. Secondo la rilevazione, infatti, il partito di Giorgia Meloni, che resta saldamente in prima posizione, perde lo 0,4 per centondo al 30,4%. Bene il Movimento 5 Stelle che guadagna quasi mezzo punto percentuale (lo 0,4% per la precisione) salendo così al 17,8 per cento. Il partito di Giuseppe Contedi quasi 4 ...