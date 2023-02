Smartphone | massaggi | sport | così cambia il paniere Istat 2023

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Le visite medicoive, la riparazione deglie le apparecchiature audio intelligenti entrano nell’elenco dei prodotti che compongono ildi riferimento dell’per la rilevazione dei prezzi al consumo. Metodologia Comunicando le variazioni l’segnala come per l’aggiornamentole novità più rilevanti sono di natura metodologica e riguardano l’utilizzo di nuove tecniche di cattura automatica (web scraping) dei prezzi del trao aereo e l’impiego della banca dati IQVIA per i prodotti farmaceutici, a vantaggio dell’efficienza della rilevazione e dell’accuratezza delle stime degli indici per questi prodotti.: le new entry Le modifiche alvedono ...

Da quest'anno le visite medico sportive, la riparazione degli smartphone e le apparecchiature audio intelligenti sono entrate nell'elenco dei prodotti che ... Deambulatori e trattamenti estetici (per ...

L'inflazione, secondo le stime preliminari dell'Istat, a gennaio 2023 ha rallentato la corsa: l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra infatt ...Nell'aumento Istat per l'inflazione, c'è anche la visita medica sportiva. Anche altri alimenti, come il tonno, aumentano i costi Un aumento che copre ...