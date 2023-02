Sky | Camicioli | “Spero vinca lo Spezia contro il Napoli”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il giornalista di Sky Sport Davidedichiara che non tifa gli azzurri e speraloilDavide, giornalista di Sky Sport, si sofferma sulla stagione del. Ai microfoni di Kiss Kiss, emittente ufficiale del club azzurro, attraverso Radio Goal, il noto esperto di sport ammette: “Devo dire che il, in questo momento, è la grande bellezza del calcio italiano. Sono un simpatizzante del presidente Aurelio De Laurentiis, mi sembra il Marchese del Grillo, quando dice: “Io sono io e voi non siete nessuno”. Lui e Spalletti stanno facendo veramente qualcosa di grandioso“.dice che non tifae si augura che domenica...