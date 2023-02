Skriniar chi? Tutti in piedi per Darmian | gli interisti tra l' Atalanta e il mercato

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Vince 1 - 0 l'Inter in Coppa Italia contro l': i tifosi nerazzurri sui social esaltano Matteo, autore del gol decisivo, che in campo ...

Vince 1 - 0 l'Inter in Coppa Italia contro l'Atalanta: i tifosi nerazzurri sui social esaltano Matteo Darmian, autore del gol decisivo, che in campo ...Avanti piano, ma avanti bene. L'Inter batte l'Atalanta e aspetta di conoscerefra Juventus e Lazio la sfiderà nella semifinale di Coppa Italia. Risultato stretto, ma vittoria ... Assente, ...

Il match promette scintille e le potenzialità per uno spettacolo degno di un quarto di finale ci sono tutte. Inter e Atalanta si affrontano a San Siro in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia ...Inter batte Atalanta 1-0: decide la rete di Darmian. In una serata in cui i soliti cori contro tale Milan, nonostante il derby alle porte, hanno un sapore decisamente diverso dal ...