(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Almeno ottogovernativini sono statiinarmati contro milizianinel nord - ovest della. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in,...

Almeno otto militari governativi siriani sono stati uccisi in scontri armati contro miliziani jihadisti nel nord - ovest della. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui l'attacco è avvenuto nella regione di Idlib, confinante con la Turchia e con le zone siriane controllate dalle forze governative. L'attacco, affermano le fonti, è stato portato ......il Sud Sudan tra i quattro paesi con la più grande crisi nutrizionale del mondo insieme a, ... dalle'. Fondazione Avis è presente negli stati del Lakes, dell'Eastern e Central Equatoria, con ...

Siria: Ong, 8 militari uccisi in scontri con jihadisti Agenzia ANSA

Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran Alto Adige

Siria: Ong, 10 morti in raid, anche capo milizia filo-Iran - Israele ... ANSAmed

Siria: Ong, ucciso leader militare Hezbollah nel nord-ovest ... ANSAmed

Almeno otto militari governativi siriani sono stati uccisi in scontri armati contro miliziani jihadisti nel nord-ovest della Siria. (ANSA) ...Il governo siriano di Bashar al Assad e la Russia sono responsabili della morte di almeno 1.435 civili, tra cui 518 bambini, uccisi in ...