... è intervenuto Claudio Onofri, ex calciatore ed osservatore: ' Osimhen e ildi Higuain di 36 ...Se parliamo della composizione della squadra e di come siano tutti dentro il progetto, è ...poi, dalla panchina, come con il Milan decide la gara, su un'azione tutta in verticale. Un gruppo che gareggia per conto proprio e che potrebbe continuare ad abbattere. Ora, possono ...

Simeone da record in Europa, è meglio di Haaland Forzazzurri

Napoli, che Cholito Simeone: è più veloce di Haaland ilmattino.it

Simeone goal e il Napoli batte la Roma Oggi Sport Notizie

Napoli, Simeone da record! Media-gol pazzesca ed ha un primato CalcioNapoli24

Napoli da record: non ci era mai riuscito nessuno in Serie A Corriere dello Sport

ForzAzzurri.net - La Gazzetta dello Sport - Simeone da record in Europa, è meglio di Haaland: un gol ogni 65 minuti. Giovanni Simeone ha il suo record personale, in Europa ...L’attaccante del Napoli precede Haaland (City, un gol ogni 67,32 minuti) e Mbappé (Psg, ogni 82,76. minuti). Ovviamente Simeone per realizzare questa media gol ha giocato meno partite e meno minuti de ...