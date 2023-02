Silicon Valley | quel paradiso progressista dove i lavoratori vengono licenziati via mail

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Roma, 1 feb – E’ il capitalismo digitale, bellezza. Ammantato di progressismo, baby. La retorica sulla straordinarietà dellaci ha accompagnato negli ultimi lustri. La Valle del Silicio, assurta a simbolo di innovazione indiscutibile, ha contribuito a plasmare l’immaginario della sinistra globale, passata come per magia dalla falce e martello alla mela di Apple. Invidiata e lodata, la terra delle multinazionali specializzate in tecnologia è stata a lungo presa a modello, esempio massimo dello sviluppo americano da imitare sic et simpliciter.cacciati con un messaggio viaPeccato che da qualche anno il presuntocaliforniano, pur continuando a tirar fuori start-up di livello, sia sprofondato in una crisi affatto ...