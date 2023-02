Sid e Amd parte civile nel processo contro Adriano Panzironi

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Questa mattina, alle ore 10.30, davanti al tribunale Penale di Roma, inizierà la fase dibattimentale del, divulgatore di diete e stili di vita non riconosciuti dalla comunità scientifica.è chiamato a rispondere penalmente dalla Società Italiana di Diabetologia (SID) e dall’Associazione Medici Diabetologi (AMD) per il reato di diffamazione nei confronti della categoria dei medici diabetologi, attaccata nel corso di sue esternazioni pubbliche. Le Società Scientifiche AMD e SID sono assistite dagli avvocati Raffaele Bava e Marcello Macaluso L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Le Società Scientifiche AMD e SID sono assistite dagli avvocati Raffaele Bava e Marcello Macaluso. La nota di AMD e SID specifica che le terapie farmacologiche per la cura del diabete sono somministrate in totale sicurezza, ribadendo la propria distanza da 'qualsiasi terapia non contemplata dalle linee guida scientifiche'.

