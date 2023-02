Sia chiaro però che non può essere Cospito a vincere

Leggi su formiche

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Il rischio che non possiamo correre è consegnare ad Alfredola vittoria politica, facendolo emergere come fiero e nobile oppositore al sistema, combattuto a suon di bombe e colpi di arma da fuoco. Ad onor del vero sta accadendo un po’ questo, per effetto di due (distinti) fattori che riguardano il principale partito di opposizione (il primo) e la maggioranza di governo (il secondo). Non va bene a mio avviso l’eccessiva enfasi posta dal Pd con la visita al carcere in folta delegazione, per giunta guidata dalla capogruppo alla Camera Serracchiani e dall’ex ministro Orlando. Troppo di peso il gruppo che è andato al carcere di Sassari, troppo forte il desiderio di dare rilevanza politica alla vicenda.non va bene nemmeno la gestione pasticciata che si è vista ieri tra l’on. Donzelli e il sottosegretario Delmastro, di cui è prova l’intervento ...