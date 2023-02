Luciano nelle intervistedei magazzinieri, lui vuole sapere tutto della propria squadra. Vuole tutti coinvolti verso l'obiettivo'. Mentre sulla vita privata di Spalletti, Siviero dice: '...Da giorni nel capoluogo siciliano non sid'altro che del volantino affisso ai pali della luce, ai muri e lasciato sui parabrezza delle ...da indurla a denunciare tutto alle autorità, che ...

Si parla tanto di Leao, ma dall’altra parte a dire addio (a zero) è Skriniar Pianeta Milan

Calciomercato Milan - Leao, parla l'avvocato: "Vuole restare al Milan ... Eurosport IT

L'avvocato di Leao: 'Vuole restare al Milan, lavoriamo per una ... Calciomercato.com

Perché si parla tanto di intercettazioni Il Post

Lazio, parla il papà di Pellegrini: 'Vi dico chi ha voluto tanto il suo ... Calciomercato.com

Antonino Spinalbese parla dell'ex compagna Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip, svela cosa sarebbe successo se non si fossero lasciati.Ivan Juric, allenatore del Torino, parla in sala stampa dopo il ko nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: "La squadra ha dato il massimo del massimo ma non è bastato. Abbiamo fatto ...