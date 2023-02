Si apre un febbraio fondamentale per i Block Devils

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 1 febbraio 2023) Bianconeri da ieri di nuovo al lavoro. Al via oggi un mese determinante sia perché culminerà con la Final Four di Coppa Italia e sia, non essendoci impegni infrasettimanali, perché lo staff avrà l’opportunità di lavorare con continuità al PalaBarton durante la settimana. Ne parla il preparatore atletico di Perugia Sebastiano Chittolini Sioggi undavvero molto molto importante per la Sir Safety Susa Perugia.La squadra, dopo due giorni di riposo successivi alla trasferta vincente di Milano, ha ripreso ieri l’attività al PalaBarton agli ordini di coach Anastasi e del suo staff ed oggiun mese che avrà un peso specifico notevole per il resto della stagione. In primis perché a fine, per la precisione nel weekend del 25 e 26 a Roma, ci sarà la Final Four di Coppa Italia, terzo trofeo stagionale ...